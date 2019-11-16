Юные инспекторы дорожного движения вышли на «Марш безопасности»

Школьники прошли колонной от Дворца детского и юношеского творчества до Дома правительства.

Акцию провели в центре города. Больше 120 учеников из 30 школ представили придуманные ими речёвки и лозунги о правилах поведения на дороге. Эти фразы дети также презентовали в формате хештегов, которые можно использовать в социальных сетях и призывать соблюдать правила дорожного движения как водителей, так и пешеходов.

Школьники также прошли колонной от Дворца детского и юношеского творчества до Дома правительства и обратно. А по дороге обращались к прохожим и водителям.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь