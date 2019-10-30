Юные профессиональные футболисты соревнуются в Севастополе

30 октября 2019     21
Юные профессиональные футболисты соревнуются в Севастополе

Детско-юношеский турнир «Sevastopol Cup» торжественно открыли сегодня на стадионе Северной стороны.

Встречи, в которых за несколько дней сойдутся почти 500 игроков из Севастополя, Симферополя и Махачкалы, приурочили ко Дню тренера. Из Дагестана на соревнования приехали 60 спортсменов.

«64 матча будет в этот раз. Потому что сократили категории возрастные. Малышей очень трудно было привезти с материка, вот поэтому… Севастопольские дети должны получить соперников, понимаете. Они и так играют со своими, что называется, однокашниками в крымском турнире, в севастопольском турнире должна быть спортивная составляющая. И тогда будет интересно», – рассказывает руководитель проекта «Sevastopol Cup» Светлана Патрушева.

Игры проходят под эгидой общественных советов УМВД Севастополя и Санкт-Петербурга. Поэтому к церемонии открытия кроме спортивных игр и конкурсов добавили гала-матч между командой местного подразделения МВД и футбольными тренерами турнира. Он завершился со счётом 4:1. Встречи «Sevastopol Cup» завершатся в понедельник, и пройдут на центральной арене города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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