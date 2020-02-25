Юные севастопольцы открыли для себя «Миры мастера Эрьзи»

В “Херсонесе Таврическом” наградили севастопольских участников международного конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзи». В нём участвовали более трехсот человек в возрасте от 6 до 16 лет. 18 из Севастополя.

Проводит конкурс Международный фонд искусств имени Степана Эрьзи. Организация занимается изучением и популяризацией творчества скульптора, которого часто называют “Русским Микеланджело”. В этом году темой конкурса стало творчество мастера в Азербайджане. Участники демонстрировали свои умения в разных видах искусства. Оценивала их специальная комиссия.

«Мы собирали комиссию – это члены союзов художников в Москве, президент нашего фонда и другие художники. У нас на сайте представлен полный список участников и победителей, также они представлены на сайте международного фонда искусств имени Эрьзи. Его может посмотреть каждый», – сообщила Влада Просвиркина, арт-директор Международного фонда искусств имени Степана Эрьзи, г. Москва.

Работы победителей покажут в марте. Выставку сейчас готовят в столичном культурном центре “Лира”. Экспозицию планируют также представить в нескольких городах России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь