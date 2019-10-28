Юных спортсменов познакомили с оружием и экипировкой спецназа Росгвардии

28 октября 2019     18
Юных спортсменов познакомили с оружием и экипировкой спецназа Росгвардии

Как работает севастопольский спецназ? Об этом детям рассказали сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Сокол». Юные спортсмены города смогли познакомиться с боевым оружием и экипировкой бойцов отрядов специального назначения.

   

На выставке вооружения дети примерили на себя специальное обмундирование и расспросили росгвардейцев об их службе. Своими воспоминаниями с подрастающим поколением поделились и ветераны спецназа военной разведки. В свою очередь дети – воспитанники спортивного клуба “Победа” – выступили с показательными номерами: продемонстрировали навыки борьбы и элементы рукопашного боя. А после экскурсии будущих защитников отечества спецназовцы покатали на бронетранспортере.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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