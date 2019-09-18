Яблоки «на грани срыва». В Крыму идёт массовый сбор урожая

На предприятии их называют зелёным золотом. Сейчас, как говорят здесь, «на грани срыва» почти 150 тонн яблок.

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На городских прилавках уже ждут фрукты из черноречья.

«Если брать равнинные районы, то качество отстаёт. В плане сахара, в плане вкуса, аромата, формы», – рассказывает директор фермерского предприятия Олег Морозов.

Упор в этом году – на сорта голден, джонаголд, классический симиренко и экстра-класс – фуджи. Они попадут на столы севастопольцев. Но – только те, что пройдут строгий отбор. Упавшие на землю яблоки называются падалицей. В этом году её немного, но этого не избежать. Долго такие яблоки не хранятся – они просто портятся. Но сотрудники предприятия уже смогли организовать безотходное производство. Фруктами Кормят коз. Они съедают по два ящика в день. Те, кто собирает яблоки, уже могут отличить сорта на вкус.

Майя Зленко на ферме трудится после основной работы. На дополнительный доход хочет отправить дочку на танцевальный фестиваль в Ялту. Кроме подработки, Майя нашла применение старому семейному рецепту. Главный ингредиент – мини-яблоки, которые здесь – для опыления.

«Его используют в варенье. Целиком вместе с веточками заливают сиропом – очень даже таки неплохо получается», – поделилась Майя.

Нынешний урожай большим не называют. В прошлом году предприятие вложило в растениеводство пять миллионов рублей – и это только гранты. В этом году вновь получили государственную субсидию – восемьсот тысяч. И деньгам уже нашли применение: решили выйти за рамки собственных гектаров. За забором яблоневого хозяйства – старый черешневый сад. В последний раз урожай здесь собирали несколько лет назад. Но теперь все восемь гектаров старых черешен выкорчуют и засадят здесь всё яблонями. И в приоритете, конечно, будет сорт фуджи.

Евгения Квашнина, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь