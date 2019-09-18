Яблоки «на грани срыва». В Крыму идёт массовый сбор урожая

На предприятии их называют зелёным золотом. Сейчас, как говорят здесь, «на грани срыва» почти 150 тонн яблок.
На городских прилавках уже ждут фрукты из черноречья.
«Если брать равнинные районы, то качество отстаёт. В плане сахара, в плане вкуса, аромата, формы», – рассказывает директор фермерского предприятия Олег Морозов.
Упор в этом году – на сорта голден, джонаголд, классический симиренко и экстра-класс – фуджи. Они попадут на столы севастопольцев. Но – только те, что пройдут строгий отбор. Упавшие на землю яблоки называются падалицей. В этом году её немного, но этого не избежать. Долго такие яблоки не хранятся – они просто портятся. Но сотрудники предприятия уже смогли организовать безотходное производство. Фруктами Кормят коз. Они съедают по два ящика в день. Те, кто собирает яблоки, уже могут отличить сорта на вкус.
Майя Зленко на ферме трудится после основной работы. На дополнительный доход хочет отправить дочку на танцевальный фестиваль в Ялту. Кроме подработки, Майя нашла применение старому семейному рецепту. Главный ингредиент – мини-яблоки, которые здесь – для опыления.
«Его используют в варенье. Целиком вместе с веточками заливают сиропом – очень даже таки неплохо получается», – поделилась Майя.
Нынешний урожай большим не называют. В прошлом году предприятие вложило в растениеводство пять миллионов рублей – и это только гранты. В этом году вновь получили государственную субсидию – восемьсот тысяч. И деньгам уже нашли применение: решили выйти за рамки собственных гектаров. За забором яблоневого хозяйства – старый черешневый сад. В последний раз урожай здесь собирали несколько лет назад. Но теперь все восемь гектаров старых черешен выкорчуют и засадят здесь всё яблонями. И в приоритете, конечно, будет сорт фуджи.
Евгения Квашнина, Александр Попов
Источник: Вести.Севастополь