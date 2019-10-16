Ялта вошла в пятерку городов, где россияне хотят встретить Новый год

16 октября 2019     8
Ялта вошла в пятерку городов, где россияне хотят встретить Новый год

Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Ялта – так выглядит первая пятерка городов, где россияне уже начали бронировать отели для встречи Нового года. Это данные российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Система управления отелем Bnovo дает такой же расклад: уже забронировано 34% отелей в Калининграде, 20% – в Большом Сочи, 15% – в Санкт-Петербурге. На четвертом месте – московские отели (11%), и замыкают пятерку лидеров Ялта и Симферополь, (10%).

Новыми городами для новогодних путешествий стали Севастополь, Суздаль и абхазский Сухум. Причем, в Крыму и Сочи туристы планируют провести всю новогоднюю неделю. В Санкт-Петербург в среднем едут на пять дней, в Москву и Калининград – на два дня.

По словам директора по развитию Tvil.ru Оксаны Шустиковой, большинство туристов новогодние каникулы собираются провести вдвоем (38%), и чаще всего они арендуют квартиры (49%), а не отели. Семейные туристы с детьми (25,7%) чаще выбирают гостиницы, а те, кто собирается отмечать Новый год в большой компании родных или друзей (таких 21,7%) – гостевые дома и коттеджи, в которых есть камин или русская печь, а также сауна или баня.

В прошлом году Севастополь и Ялта также вошли в топ-5 самых популярных новогодних направлений у россиян. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Сергея Титова

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут недели крымских вин
В Москве и Санкт-Петербурге пройдут недели крымских вин

Завтра в обеих российских столицах стартуют «Недели крымских вин». В 25 ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга посетителям будут предлагать вина пяти …


Ялта вошла в пятерку городов, где россияне хотят встретить Новый год
Ялта вошла в пятерку городов, где россияне хотят встретить Новый год

Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Ялта – так выглядит первая пятерка городов, где россияне уже начали бронировать отели для встречи …


Киберспорт — трудный ребенок игровой индустрии стоимостью в миллиарды долларов
Киберспорт — трудный ребенок игровой индустрии стоимостью в миллиарды долларов

Сотни тысяч его фанатов уже заполняют арены и стадионы мировых столиц, трансляции смотрят сотни миллионов. Их кумиры едва ли сошли …


Как беспомощность Ярусова лишила детей Севастополя игровой площадки
Как беспомощность Ярусова лишила детей Севастополя игровой площадки

Детская игровая площадка у администрации Гагаринского района, которая находится на проспекте Октябрьской революции,8, до сих пор не построена, хотя сроки …


Путин изменил закон «О полиции»
Путин изменил закон «О полиции»

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий полиции право выносить гражданам предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения ими …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты