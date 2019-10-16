Ялта вошла в пятерку городов, где россияне хотят встретить Новый год

Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Ялта – так выглядит первая пятерка городов, где россияне уже начали бронировать отели для встречи Нового года. Это данные российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Система управления отелем Bnovo дает такой же расклад: уже забронировано 34% отелей в Калининграде, 20% – в Большом Сочи, 15% – в Санкт-Петербурге. На четвертом месте – московские отели (11%), и замыкают пятерку лидеров Ялта и Симферополь, (10%).

Новыми городами для новогодних путешествий стали Севастополь, Суздаль и абхазский Сухум. Причем, в Крыму и Сочи туристы планируют провести всю новогоднюю неделю. В Санкт-Петербург в среднем едут на пять дней, в Москву и Калининград – на два дня.

По словам директора по развитию Tvil.ru Оксаны Шустиковой, большинство туристов новогодние каникулы собираются провести вдвоем (38%), и чаще всего они арендуют квартиры (49%), а не отели. Семейные туристы с детьми (25,7%) чаще выбирают гостиницы, а те, кто собирается отмечать Новый год в большой компании родных или друзей (таких 21,7%) – гостевые дома и коттеджи, в которых есть камин или русская печь, а также сауна или баня.

В прошлом году Севастополь и Ялта также вошли в топ-5 самых популярных новогодних направлений у россиян.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Сергея Титова

Источник: Вести.Севастополь