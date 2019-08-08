Ялта вошла в тройку самых популярных морских курортов России

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг посещаемости морских курортов страны по числу туристов, которые приходятся на одного жителя. Портал использовал данные за прошлый год.

Безусловным лидером стала Анапа, которую в 2018 году посетили 4,7 млн гостей. Население Анапы составляет 81,5 тысяч человек, таким образом там на одного жителя приходилось 57 туристов. На втором месте – Геленджик – 55 туристов на каждого жителя. Замкнула тройку лидеров Ялта (35 туристов/жителя).

В первую десятку попали еще 4 крымских курорта: Алушта, Судак, Феодосия и Евпатория.

Самые посещаемые морские курорты России:

(более 4,7 млн туристов/81,5 тыс. жителей) *(более 4,3 млн туристов/77,2 тыс. жителей)(2,8 млн туристов/79,2 тыс. жителей)(600 тыс. туристов/18,6 тыс. жителей)(0,6 млн туристов/30 тыс. жителей)(более 6 млн туристов/443,6 тыс. жителей)(200 тыс. туристов/16,8 тыс. жителей)(более 1 млн туристов/107,6 тыс. жителей)(760 тыс. туристов/83 тыс. жителей)(более 500 тыс. туристов/68 тыс. жителей)

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь