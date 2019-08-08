Ялта вошла в тройку самых популярных морских курортов России

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг посещаемости морских курортов страны по числу туристов, которые приходятся на одного жителя. Портал использовал данные за прошлый год.
Безусловным лидером стала Анапа, которую в 2018 году посетили 4,7 млн гостей. Население Анапы составляет 81,5 тысяч человек, таким образом там на одного жителя приходилось 57 туристов. На втором месте – Геленджик – 55 туристов на каждого жителя. Замкнула тройку лидеров Ялта (35 туристов/жителя).
В первую десятку попали еще 4 крымских курорта: Алушта, Судак, Феодосия и Евпатория.
Самые посещаемые морские курорты России:Анапа, Краснодарский край: 57 туристов/жителя (более 4,7 млн туристов/81,5 тыс. жителей) * Геленджик, Краснодарский край: 55 туристов/жителя (более 4,3 млн туристов/77,2 тыс. жителей) Ялта, Республика Крым: 35 туристов/жителя (2,8 млн туристов/79,2 тыс. жителей) Светлогорск, Калининградская область: 32 туриста/жителя (600 тыс. туристов/18,6 тыс. жителей) Алушта, Республика Крым: 20 туристов/жителя(0,6 млн туристов/30 тыс. жителей) Сочи, Краснодарский край: 14 туристов/жителя(более 6 млн туристов/443,6 тыс. жителей) Судак, Республика Крым: 12 туристов/жителя (200 тыс. туристов/16,8 тыс. жителей) Евпатория, Республика Крым: 10 туристов/жителя (более 1 млн туристов/107,6 тыс. жителей) Ейск, Краснодарский край: 9 туристов/жителя (760 тыс. туристов/83 тыс. жителей) Феодосия, Республика Крым: 7 туристов/жителя (более 500 тыс. туристов/68 тыс. жителей)
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь