Ялта готовится отметить День города

2 августа 2019     21
Ялта готовится отметить День города

Основные события пройдут 10 августа на набережной.

Праздник начнется в 9 утра с торжественного марша спортсменов, который также приурочен ко Дню физкультурника.

В 10 часов во всех храмах Ялты пройдет молебен во славу города.

Для жителей Ялты при предъявлении паспорта с пропиской будет бесплатным посещение Ялтинского историко-литературного музея, а также музеев «Поляна сказок» и «Его величество футбол».

С 15:00 до 21:00 в Пионерском парке ждут детей: для них проведут интересные мастер-классы, будут работать аниматоры, а ближе к вечеру состоится детская дискотека.  

В 17 часов пройдет торжественное открытие Первого фестиваля театрального искусства «Ялтинская феерия».

В 19:00 в рамках этого фестиваля по набережной карнавальным шествием пройдут его участники.

В 22:00 – праздничный фейерверк и дискотека.  

Вообще день города начнут отмечать уже 6 августа. А 8 числа в 18.00 на набережной у фонтана для жителей и гостей курорта выступит оркестр культурного центра МВД по Республике Крым.

9 августа в 9.30 в большом зале администрации Ялты состоится торжественное собрание с участием общественности города, а после там откроют обновленную Доску почета.

Источник: Вести.Севастополь

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