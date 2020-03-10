Ялтинские пенсионеры лишились 700 тысяч рублей, желая оформить льготы

В полицию Ялты поступили заявления от нескольких пенсионеров, у которых после визита «социального работника» пропали деньги.

Одна из потерпевших, 89-летняя горожанка, смогла сообщить приметы подозреваемой. Полицейские установили личность и задержали женщину. Выяснилось, что она представлялась социальным работником и предлагала помочь в оформлении льгот. Пожилые люди пускали злоумышленницу в квартиру, после чего обнаруживали пропажу денег. В общей сложности пенсионеры лишились более 700 тысяч рублей, информирует пресс-служба МВД по Республике Крым.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража, в крупном размере» с санкцией до шести лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь