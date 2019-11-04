Ялтинские спасатели сняли мужчину со скалы

4 ноября 2019     16
Ялтинские спасатели сняли мужчину со скалы

В воскресенье в МЧС Крыма позвонил 38-летний мужчина, он просил помочь ему выбраться со скального участка в урочище Уч-Кош.

Мужчина отправился в горы на прогулку, сошел с туристической тропы и оказался на крутом опасном участке, спуститься вниз по скалам он не мог.

По сообщенным координатам спасатели ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС» определили его местонахождение и приступили к аварийно-спасательным работам. С помощью альпинистского снаряжения они проложили специальные «перила», по которым и эвакуировали мужчину. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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