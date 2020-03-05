Ялтинский «иеговист» оштрафован на 400 тысяч рублей

Ялтинский городской суд оштрафовал участника экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, запрещенной в России.
Суд признал мужчину виновным в организации экстремистской деятельности. Он являлся активным членом высшего управленческого звена религиозной общины и принимал непосредственное участие в организации противоправной деятельности.
«Осужденный, находясь на территории ялтинского пионерского парка, предпринял активные действия организационного характера, выразившиеся в религиозно-идеологическом, пропагандистском собрании, в ходе которого вышеуказанный гражданин проявил себя как руководитель и коммуникативный лидер», – сообщает пресс-служба Ялтинского городского суда РК.
Осужденный свою вину не признал, хотя не отрицал участие в деятельности организации «Свидетели Иеговы»*. Суд назначил гражданину штраф в размере 400 тысяч рублей.
* запрещённая в России организация.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь