Ялтинский «иеговист» оштрафован на 400 тысяч рублей

Осужденный свою вину не признал, хотя не отрицал участие в деятельности организации «Свидетели Иеговы»*. Суд назначил гражданину штраф в размере 400 тысяч рублей.

«Осужденный, находясь на территории ялтинского пионерского парка, предпринял активные действия организационного характера, выразившиеся в религиозно-идеологическом, пропагандистском собрании, в ходе которого вышеуказанный гражданин проявил себя как руководитель и коммуникативный лидер», – сообщает пресс-служба Ялтинского городского суда РК.

Суд признал мужчину виновным в организации экстремистской деятельности. Он являлся активным членом высшего управленческого звена религиозной общины и принимал непосредственное участие в организации противоправной деятельности.

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