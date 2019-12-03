Ялтинский отель, принадлежащий семье Ротару, закрывается

«Бутик-отель «Villa Sofia» приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией», такое объявление появилось на сайте пятизвездочной гостиницы на Ялтинской набережной.

Отель, который считают одним из лучших в Крыму, принадлежит семье Ротару. Правда, по сообщениям некоторых изданий, особого дохода этот бизнес певице не приносит – стоимость номера в «Вилле Софии» достигала 82 тысяч рублей за сутки, поэтому многие комнаты пустовали.

«Да, мы уже закрылись, — подтвердил по телефону «Экспресс-газете» сотрудник «Виллы София». — До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи. Недавно его уже ремонтировали. Но наше руководство так решило».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта отеля

Источник: Вести.Севастополь