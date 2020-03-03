Ялтинский экономический форум решено перенести

Из-за эпидемии коронавируса власти Крыма решили перенести на более поздний срок Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле.

Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он согласовал этот вопрос с заместителем председателя Правительства России, курирующим республику, Маратом Хуснуллиным.

«В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе, из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать. О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация. О конкретных сроках проведения форума мы обязательно проинформируем участников и общественность», – написал Сергей Аксенов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта komtv.org

Источник: Вести.Севастополь