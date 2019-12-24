Ярмарка белорусских продуктов в Севастополе работает до 28 декабря

Россияне стали есть больше сыра. По данным портала «Агроинвестор», за пять лет потребление этого продукта выросло почти на 10%, а прирост производства сыра в 2020 году может составить 6%. При этом на полуостров всё чаще импортируют товары из Беларуси.

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Продавцы, прибывшие на продуктовую ярмарку в кинотеатр «Москва» заговаривают на родном белорусском. Севастопольские покупатели понимают их без перевода. Слова вообще не главное в этом диалоге. Гурманы советуют выбирать колбасу по запаху.

Секрет аромата в том, что эти колбасы коптили на натуральных опилках в шахте на глубине 250 метров. Удивляют покупателей и ковалочком из телятины, рулетом из кролика и индейки с черносливом, а ещё в ассортименте любимые мышиные лакомства, от пармезана и гройцера, до сыра с семенами пажитника.

По восточному календарю 2020 год будет годом белой металлической крысы. Чтобы подружиться с символом года, продавцы делают покупателям скидки на все сыры, масло и соусы белорусского производства. На соседней полке – фруктовое пюре.

А как выбрать вкусные и полезные сладости? Продавцы советуют налегать на мёд, а ещё предлагают пастилу на основе агар-агара, мармелад, пряники. Свежие ли они, можно определить по внешнему виду.

«Обратите внимание на глазурь, если она равномерно распределена, не потрескавшаяся, то этот пряник очень хороший. Глазурь защищает пряники от высыхания, и их можно в пост кушать», – рассказывает продавец.

Работать ярмарка продуктов из Беларуси в Севастополе будет включительно до 28 декабря. Среди популярных у покупателей товаров – докторская колбаса. Когда её начинают брать так активно, это первый признак того, что Новый год уже на пороге. И пока аналитики рассчитывают стоимость «Оливье» – килограмм салата обойдётся россиянам примерно в 230 рублей. Хозяйки запасаются острыми ножами и хорошим настроением, ведь известно, что секрет вкусного ужина – приготовление его с душой.

Анна Шустер, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь