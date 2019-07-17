Ярмарка "Книжный бульвар" впервые пройдёт в Севастополе

С 25 по 30 июля в Севастополе впервые пройдёт выставка-ярмарка “Книжный бульвар”, сообщила пресс-служба правительства города в среду.
Книги, а также печатную продукцию издательств и книжных магазинов из всех регионов России представят на пешеходной аллее между Центральной городской библиотекой имени Л.Н, Толстого и Драматическим театром Черноморского флота им. Б. Лавренева.
«На площади будет организован открытый читальный зал, детская зона и конференц-зал, где пройдут творческие встречи, автограф-сессии и круглые столы с участием литераторов», – говорится в сообщении.
Старт ярмарки – 25 июля в 17:00.
Источник: Вести.Севастополь