Ярмарка "Книжный бульвар" впервые пройдёт в Севастополе

«На площади будет организован открытый читальный зал, детская зона и конференц-зал, где пройдут творческие встречи, автограф-сессии и круглые столы с участием литераторов», – говорится в сообщении.

Книги, а также печатную продукцию издательств и книжных магазинов из всех регионов России представят на пешеходной аллее между Центральной городской библиотекой имени Л.Н, Толстого и Драматическим театром Черноморского флота им. Б. Лавренева.

С 25 по 30 июля в Севастополе впервые пройдёт выставка-ярмарка “Книжный бульвар”, сообщила пресс-служба правительства города в среду.

В Крыму стартовала экспедиция по поиску затонувших кораблей В Крыму стартовала совместная подводная экспедиция Черноморского флота и специалистов Поискового движения России по поиску мест гибели советских кораблей в период …



Бетербиев проведёт объединительный титульный бой с Гвоздиком Российский боксёр, чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт титульный поединок с чемпионом …



В Госдуму решили внести проект о повышении НДС на пальмовое масло Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будут будет внесен на рассмотрение Государственной думы …



Ярмарка "Книжный бульвар" впервые пройдёт в Севастополе С 25 по 30 июля в Севастополе впервые пройдёт выставка-ярмарка “Книжный бульвар”, сообщила пресс-служба правительства города в среду. Книги, а …

