Ярмарка "Книжный бульвар" впервые пройдёт в Севастополе

17 июля 2019     19
Ярмарка "Книжный бульвар" впервые пройдёт в Севастополе

С 25 по 30 июля в Севастополе впервые пройдёт выставка-ярмарка “Книжный бульвар”, сообщила пресс-служба правительства города в среду.

Книги, а также печатную продукцию издательств и книжных магазинов из всех регионов России представят на пешеходной аллее между Центральной городской библиотекой имени Л.Н, Толстого и Драматическим театром Черноморского флота им. Б. Лавренева.

«На площади будет организован открытый читальный зал, детская зона и конференц-зал, где пройдут творческие встречи, автограф-сессии и круглые столы с участием литераторов», – говорится в сообщении.

Старт ярмарки – 25 июля в 17:00.

Источник: Вести.Севастополь

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