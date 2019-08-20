Ярмарка "Фермерская" на ул. Генерала Хрюкина работает с нарушениями

20 августа 2019     19
Ярмарка "Фермерская" на ул

Прокуратура установила, что ярмарка “Фермерская” по улице Генерала Хрюкина работает с нарушениями, сообщила пресс-служба ведомства по Севастополю во вторник.

Проверка прошла по обращению севастопольцев. Во время неё правоохранители установили, что ярмарка размещена на водопроводе, самотечной сети водоотведения, а также газопроводе и нарушает их охранные зоны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций специалистам будет затруднен доступ к сетям.

Ярмарка также располагается на автодороге общего пользования. ГИБДД Севастополя привлекло юридическое лицо, определённое организатором ярмарки, к административной ответственности и потребовало устранить нарушения.

Как отмечается в сообщении, организатор ярмарки – главное управление потребительского рынка и лицензирования города – не предпринимает никаких действий по прекращению работы ярмарки.

Прокуратура внесла начальнику управления представление об устранении нарушений. В нём также инициирован вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Служба информации “Вести – Севастополь” 

Источник: Вести.Севастополь

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