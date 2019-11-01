Ярмарка фермерской продукции открылась в Севастополе

Более 80 фермеров из Крыма и Севастополя представляют свою продукцию на ярмарке «Урожай-2019». Торговые ряды сегодня открылись в районе дома №29а по улице Героев Бреста. И будут работать до воскресенья. По словам организаторов, цены на ярмарке ниже средних по городу.

В торговых рядах, несмотря на утро рабочего дня, что называется, не протолкнуться.

«Вот у меня африканский мраморный сом – это удивительная рыба, диетическое мясо высшей категории, нас четыре человека всего, кто занимается выращиванием этой рыбы в Краснодарском крае, это очень вкусное, нежное, белое мясо», – делится владелец аква-фермы Владимир Жировов (Краснодарский край).

Экзотика есть и на прилавках с овощами и фруктами. Вся продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. Здесь всё, чем славится Крым: гранат, хурма, виноград, яблоки, ялтинский лук, тыква.

«Это самый мой любимый сорт, сорт называется лечебный. Она лежит долго, это самая лёжкая тыква. Также у меня есть и французская тыква, арабатская, мускатная тыква, «Новинка», – показывает фермер Нина Лядухина (Нижнегорский район, Республика Крым).

Новинка для Севастополя – ярмарка такого формата, без посредников. Сезонную продукцию представляют 80 производителей из Севастополя и Республики Крым.

«Пригласили, мы не отказались, прорекламировать свою продукцию, свой огурчик», – рассказывает фермер Татьяна Колесникова (посёлок Сахарная головка).

«Наш тариф – 100 рублей в день, это очень низкий тариф символический, он сделан для того, чтобы привлечь фермеров, чтобы сделать для них интересным участие в ярмарке и для того, чтобы позволило им сделать ниже цены», – поясняет заместитель руководителя ГУП «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» Елена Новикова.

Наиболее выгодные предложения обозначают специальными ценниками.

А для тех, кто хочет вырастить свой урожай, на ярмарке продают разные саженцы. Так, например, здесь сразу несколько сортов сливы, черешни, груши, персиков. А ещё – множество декоративных растений. Как их вырастить тоже расскажут.

Если опыт этой ярмарки окажется удачным, проводить её будут регулярно. Нынешние участники уже готовы приехать в Севастополь ещё раз.

«На все пять баллов, очень понравилось, очень понравилось даже то, что предоставляют палатки, честно говоря, чтобы такое было и в Симферополе, у нас такого нет», – говорит участница выставки «Урожай-2019» Виктория Корнеева (Симферополь).

Работать ярмарка будет ещё два дня с 07:00 до 18:00. Организаторы обещают не только выгодные цены, большой выбор товаров, но и культурную программу: концерт в субботу в 12:00 и постоянно работающую фотозону.

Вероника Андреева, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь