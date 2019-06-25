Яхта «Айя» завоевала Кубок Крыма по парусному спорту

Участники Всероссийской регаты крейсерских яхт вернулись в Севастополь. Накануне вечером на площади Нахимова прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров.

Чемпионом гонки признан экипаж яхты «Айя», представляющий два города: Севастополь и Владимир. Капитану Валерию Зубкову вручили главный приз – «Голубую ленту Крыма». Дистанцию в 350 миль победители прошли за 3 суток 16 часов 23 минуты 27 секунд.

Спортсмены преодолели на крейсерских яхтах маршрут: Севастополь – Ялта – Феодосия — Балаклава – озеро Донузлав – Севастополь. Победителей выбирали как в промежуточных этапах, так и по общему результату гонки.

Так по итогам всех дней регаты 2 место занял экипаж яхты «Искра», представляющей Севастополь, во главе с капитаном Владимиром Доновым. В составе экипажа дистанцию преодолел и наш коллега, инженер «Вести – Севастополь» Геннадий Наумчик.

3 место заняла яхта «Александра», ее экипаж собран из яхтсменов Москвы и Севастополя, капитан – Инга Малышева.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото федерации парусного спорта Севастополя

Источник: Вести.Севастополь