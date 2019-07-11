Яхтсмены Севастополя будут сражаться за право войти в сборную ЮФО

В Севастополе сегодня, 11 июля, стартует чемпионат Южного федерального округа по парусному спорту. Соревнования будут идти больше недели.

Организатором этой регаты впервые выступает городская федерация парусного спорта. По итогам чемпионата будет сформирована сборная Южного федерального округа, которая представит азово-черноморский регион на всероссийских и мировых состязаниях. Ожидается участие около 100 спортсменов из Сочи, Новороссийска, Краснодара, Таганрога, республики Крым и Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь