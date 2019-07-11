Яхтсмены Севастополя будут сражаться за право войти в сборную ЮФО

11 июля 2019     24
Яхтсмены Севастополя будут сражаться за право войти в сборную ЮФО

В Севастополе сегодня, 11 июля, стартует чемпионат Южного федерального округа по парусному спорту. Соревнования будут идти больше недели.

Организатором этой регаты впервые выступает городская федерация парусного спорта. По итогам чемпионата будет сформирована сборная Южного федерального округа, которая представит азово-черноморский регион на всероссийских и мировых состязаниях. Ожидается участие около 100 спортсменов из Сочи, Новороссийска, Краснодара, Таганрога, республики Крым и Севастополя.

 

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

На московских дорогах установят шумозащитные панели
На московских дорогах установят шумозащитные панели

Порядка 30 км автодорог Москвы оборудуют новыми шумозащитными панелями. Об этом стало известно 11 июля на публичном представлении закупки, заказчиком …


Автопарк Севавтодора пополнился новой техникой
Автопарк Севавтодора пополнился новой техникой

 


Чалый идет по тонкому льду «пожирая жертвенного барана»
Чалый идет по тонкому льду «пожирая жертвенного барана»

 


Бойцы Росгвардии из Севастополя и Крыма получили краповые береты
Бойцы Росгвардии из Севастополя и Крыма получили краповые береты

Церемония чествования сотрудников ОМОНа, которые успешно сдали квалификационный экзамен на высшую форму отличия военнослужащих внутренних войск, прошла на 35 береговой …


Яхтсмены Севастополя будут сражаться за право войти в сборную ЮФО
Яхтсмены Севастополя будут сражаться за право войти в сборную ЮФО

В Севастополе сегодня, 11 июля, стартует чемпионат Южного федерального округа по парусному спорту. Соревнования будут идти больше недели. Организатором этой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты