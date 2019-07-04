Яхтсмены ЮФО впервые будут соревноваться в Севастополе

Чемпионат Южного федерального округа по парусному спорту начнётся через неделю.

Это будут гонки на яхтах олимпийских классов в 10 номинациях. Глава федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков подчёркивает – это будет первое соревнование такого рода в округе. С 11 по 18 июля спортсмены будут соревноваться на внешнем рейде Севастополя, в районе бухты Круглая.

Организаторы ожидают около двухсот участников из Краснодара, Таганрога, Волгограда. Валерий Зубков отметил также, что некоторые спортсмены прибыли в город заранее, чтобы оценить волну и подготовку соперников – накануне, 3 июля, стартовал чемпионат Севастополя по парусному спорту. Его итоги подведут в субботу, 6 июля.

фото yacht-club.org.ua

Источник: Вести.Севастополь