1 августа в Коктебеле отметят 35-летие Дома-музея Волошина

26 июля 2019     5
1 августа в Коктебеле отметят 35-летие Дома-музея Волошина

В этот день в доме-музея поэта Театр Скорика представит постановку, посвященную еще и 100-летию сборника стихов Максимилиана Волошина «Демоны глухонемые».

Также 1 августа там откроются две новые выставки: одна из фондов Дома-музея, а вторую организуют крымские художники. Вечер завершится концертом Государственного академического музыкального театра Республики Крым и Крымской госфилармонии.

Знаменитый дом на набережной в Коктебеле мать поэта начала строить в 1903 году, и в 10-ые годы XX века он стал местом настоящего паломничества творческой интеллигенции. Сюда в гости к Волошину приезжали поэты, писатели, деятели культуры: Осип Мандельштам, Андрей Белый, Максим Горький, Валерий Брюсов, Алексей Толстой, Александр Грин, Сергей Эфрон, Марина Цветаева, Николай Гумилёв, Михаил Зощенко. До 1976 года в этом доме жила вдова поэта, и она сделала все возможное, чтобы сохранить всё, что окружало Волошина при жизни, его библиотеку и архив.

1 августа 1984 года в особняке открыли музей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта tonkosti.ru

Источник: Вести.Севастополь

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