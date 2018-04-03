1 апреля в Крыму ожидается шторм

1 апреля 2018     111
1 апреля в Крыму ожидается шторм

В ближайшее время в Крыму прогнозируется сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

“По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие 2-3 часа и в течение суток 1 апреля в Крыму ожидается очень сильный южный ветер, 20-25 м/с”, — уточнили в ведомстве.

Ранее в ООО “Морская дирекция” предупредили об усилении ветра в Керченском проливе в воскресенье. В связи с этим паромная переправа будет работать по фактической погоде.

 

 

 

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