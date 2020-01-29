1 февраля онкологи приглашают севастопольцев проверить здоровье

В Городской больнице №1 все желающие 1 февраля смогут бесплатно обследоваться и получить консультации специалистов-онкологов.

Прием будут осуществлять терапевт, гинеколог и онколог. Кроме этого, имеется возможность пройти маммографию и сделать тест на онкомаркеры рака.

День открытых дверей будет проходить с 09:00 до 15:00 в нескольких медицинских учреждениях. Пациентов примут в поликлинике №1 по адресу: площадь Восставших, 1, в поликлинике №4 – улица Супруна, 19 и в поликлинике №5 на площади Геннериха, 1.

Желающим обследоваться, необходимо иметь при себе паспорт и страховой медицинский полис. Все анализы необходимо сдавать натощак.

Городская больница Севастополя проводит эту акцию в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, который отмечается 4 февраля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь