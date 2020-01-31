1 февраля присягу на территории Херсонеса примут 150 курсантов

Церемония принятия присяги начнётся с выноса Государственного флага Российской Федерации и флага Военно-Морского флота.

На торжественное мероприятие приедут около 800 человек – родственники и друзья новобранцев. Поздравить молодых людей придут председатель Заксобрания Владимир Немцев, Благочинный Севастопольского церковного округа Сергий Халюта и директор музея-заповедника Елена Морозова.

На площади перед Свято-Владимирским кафедральным собором в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» приведут к присяге 150 курсантов Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ Севастополя.

В аэропорту Симферополя открываются новые направления Авиакомпания Smartavia открыла продажи билетов на прямые рейсы из десяти городов в Крым. Полеты в аэропорт Симферополь будут осуществляться …



Уволенная главой Крыма чиновница не собирается сдаваться Председателя Керченского горсовета Мая Хужина не собирается сдавать депутатский мандат. «Отозвала (заявление об отставке), да. Меня народ выбирал, и я – слуга …



Севастопольский гастрономический фестиваль стал одним из пяти лучших в России «Крым на тарелке» в Севастополе попал в топ-5 гастрономических фестивалей зимы. В пятёрку российских зимних фестивалей, популярных у туристов вошли: …



Второй чемпионат ЮВО по армейскому гиревому рывку стартовал в Севастополе В соревнованиях участвуют более 200 военнослужащих из 20 команд Южного военного округа. Победители севастопольского этапа соревнований отправятся на Чемпионат вооруженных …

