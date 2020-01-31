1 февраля присягу на территории Херсонеса примут 150 курсантов

На площади перед Свято-Владимирским кафедральным собором в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» приведут к присяге 150 курсантов Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ Севастополя.
На торжественное мероприятие приедут около 800 человек – родственники и друзья новобранцев. Поздравить молодых людей придут председатель Заксобрания Владимир Немцев, Благочинный Севастопольского церковного округа Сергий Халюта и директор музея-заповедника Елена Морозова.
Церемония принятия присяги начнётся с выноса Государственного флага Российской Федерации и флага Военно-Морского флота.Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: пресс-служба музей-заповедник «Херсонес Таврический»
Источник: Вести.Севастополь