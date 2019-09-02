10 авиационных бомб уничтожили в Севастополе

Масштабная пиротехническая операция прошла на полигоне МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Немецкие и советские авиационные бомбы обнаружили в Севастополе и окрестных сёлах. Все взрыватели достаточно сохранились, чтобы можно было перевезти боеприпасы в безопасное место. Уничтожали опасные находки в два подхода. Работали специалисты МЧС и Черноморского флота.
Вес самой маленькой бомбы – 2.5 килограмма. Самой большой – 250 кг.
фото пресс-службы ГУ МЧС по г. Севастополю
Источник: Вести.Севастополь