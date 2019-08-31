10 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования

Порядка 10 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования в Севастополе и Новороссийске после командно-штабных учений под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО), сообщила пресс-служба флота в субботу.

В среду фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево», морские тральщики «Железняков» и «Вице-адмирал Захарьин» вышли из пунктов базирования для проведения масштабных учений. На полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Всего в учениях под руководством командующего ЮВО задействовано 8 тысяч военнослужащих из 7 южных регионов России, более 200 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов, 10 кораблей и судов обеспечения ЧФ.

Источник: Вести.Севастополь