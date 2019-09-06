10 сентября на форуме «Таврида 5.0» соберутся 200 танцоров со всей страны

Третий этап форума молодых деятелей культуры и искусства пройдёт в новом формате – арт-резиденции.
Участие в нём примут 200 танцоров и хореографов со всей России. Формат арт-резиденции предполагает максимум творчества и практики для участников.
«15 сентября, в завершающий день смены, пройдёт финальная масштабная дискотека и станут известны победители грантового конкурса», – приводит ТАСС слова организаторов.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: tavridaforum.art
Источник: Вести.Севастополь