10 сентября на форуме «Таврида 5.0» соберутся 200 танцоров со всей страны

«15 сентября, в завершающий день смены, пройдёт финальная масштабная дискотека и станут известны победители грантового конкурса», – приводит ТАСС слова организаторов.

Участие в нём примут 200 танцоров и хореографов со всей России. Формат арт-резиденции предполагает максимум творчества и практики для участников.

Третий этап форума молодых деятелей культуры и искусства пройдёт в новом формате – арт-резиденции.

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