10 человек эвакуировали на пожаре в Симферополе

10 человек, в том числе одного ребенка, эвакуировали спасатели на пожаре
Сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по поступило огнеборцам накануне в 10:08.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, стало известно, что пожар начался в двухкомнатной квартире на пятом этаже.
«Личный состав оперативно приступил к тушению огня, который сопровождался сильным задымлением. Одновременно с этим, спасатели в составе звена газодымозащитной службы провели разведку помещений, в результате чего стало известно, что в здании есть пострадавшие», – говорится в сообщении.
Пожар полностью ликвидировали в 10:36. его площадь составила 15 кв.м. Причину возгорания устанавливают эксперты.
По словам начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Александра Ермеева, в 2019 году сотрудники ведомства ликвидировали 1646 пожаров и спасли жизни 57 человек.
Источник: Вести.Севастополь