10 человек эвакуировали на пожаре в Симферополе

10 человек, в том числе одного ребенка, эвакуировали спасатели на пожаре

Сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по поступило огнеборцам накануне в 10:08.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, стало известно, что пожар начался в двухкомнатной квартире на пятом этаже.

«Личный состав оперативно приступил к тушению огня, который сопровождался сильным задымлением. Одновременно с этим, спасатели в составе звена газодымозащитной службы провели разведку помещений, в результате чего стало известно, что в здании есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидировали в 10:36. его площадь составила 15 кв.м. Причину возгорания устанавливают эксперты.

По словам начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Александра Ермеева, в 2019 году сотрудники ведомства ликвидировали 1646 пожаров и спасли жизни 57 человек.

Источник: Вести.Севастополь