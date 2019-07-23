10 школьных спортивных площадок обновят в Севастополе в этом году

Об этом сегодня, 23 июля, рассказал и.о. директора департамента образования города Игорь Белозеров в ходе инспекции ремонта спортплощадки школы №11. Ее должны сдать к первому сентября.

На футбольном поле там уже расстелили искусственный газон, обустроили беговые дорожки. Во второй очереди строительства – зона для стометровки и занятий лёгкой атлетикой, яма для прыжков.

На 8 объектах из 10 ремонтные работы уже идут, по двум пока проходят аукционы. В целом на обновление школьных спортплощадок выделено 105 миллионов рублей.

За 5 лет по программе реновации в Севастополе отремонтировали уже 52 площадки, в том числе скалодром в лагере Горный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь