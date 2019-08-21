100-летний юбилей отмечает бригада ракетных кораблей ЧФ

100 лет назад началась история военного соединения, которому суждено было стать старейшим на Черноморском флоте. Вековой юбилей сегодня отмечает бригада ракетных кораблей и катеров.

Три катера – “Смелый”, “Жуткий” и “Дерзкий”. Так век назад на Волге началась история этой бригады. Сегодня в ней 11 ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Зона их действия покрывает уже и Средиземное море, но главная задача – защита интересов России у её границ.

«Внесли свой вклад в обеспечение безопасности 22 зимних Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года, проведение референдума о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией», – говорит Игорь Осипов, командующий Черноморским флотом.

Моряки открывают бюст адмиралу Павлу Нахимову. Орден его имени бригада получила в годы Великой Отечественной. На её счету – 4 потопленных субмарины противника, десятки кораблей, а ещё участие в Новороссийской десантной операции и освобождении главной базы Черноморского флота. На войне погибли почти 300 моряков бригады, а сама она стала называться севастопольской.

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В годы Холодной войны катера бригады в Средиземном море держали в напряжении авианосные группы НАТО. Владимир Умнов в 1968 году испытывал ракету, которую потенциальный противник обнаружил бы лишь на подлёте к своему кораблю.

«Цель была поражена успешно. И на память я себе сохранил стартовую чеку от ракеты. Храню её до сих пор», – говорит Владимир Умнов, ветеран бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота (1966-1973гг.)

В современной истории соединения – операция против ВМС Грузии в 2008 году. И применение крылатых ракет против террористов в Сирии в 2016.

Комплексами “Калибр” вооружены и малые ракетные корабли “Вышний Волочёк” и “Орехово-Зуево”. Они усилили бригаду в прошлом году.

«На подходе ещё один МРК этого проекта – “Ингушетия”, который уже к концу месяца будет в Новороссийске для прохождения государственных испытаний. Ожидается ещё большее поступление – до 10 новых кораблей в состав соединения, поэтому боевая мощь только растёт», – говорит Игорь Воробьёв, командир бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота.

Известно, что бригаду пополнят в том числе малые ракетные корабли ближней морской зоны проекта “Каракурт”. В ноябре для них уже укомплектуют экипажи.

Олег Смирнов, Сергей Буторин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь