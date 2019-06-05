100 севастопольцев приняли участие в субботнике-пробежке на Сапун-горе

Ко всемирному дню окружающей среды на Сапун-горе прошел субботник-плоггинг. Это экологическое движению популярно во многих странах. Что оно из себя представляет?

Каким будет Парк Победы на втором этапе реконструкции – решат севастопольцы В парке Победы сегодня представили концепцию второй очереди реконструкции. Авторы проекта реконструкции и власти города обещают опираться на общественное мнение. …



100 севастопольцев приняли участие в субботнике-пробежке на Сапун-горе Ко всемирному дню окружающей среды на Сапун-горе прошел субботник-плоггинг. Это экологическое движению популярно во многих странах. Что оно из себя …

