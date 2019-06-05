100 севастопольцев приняли участие в субботнике-пробежке на Сапун-горе

5 июня 2019     9
100 севастопольцев приняли участие в субботнике-пробежке на Сапун-горе

Ко всемирному дню окружающей среды на Сапун-горе прошел субботник-плоггинг. Это экологическое движению популярно во многих странах. Что оно из себя представляет?

Источник: Вести Севастополя

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