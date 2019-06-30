«100 чудес Севастополя»: в городе выбирают лучший экскурсионный маршрут

На Приморском бульваре открылся первый фестиваль экскурсий “100 чудес Севастополя”. В программе представлено 11 экскурсионных маршрутов. Гиды-конкурсанты предлагают туристам и жителям города увидеть самые необычные, по их мнению, достопримечательности города. В том числе, малоизвестные.

По словам организаторов, конкурс нужен, чтобы стимулировать экскурсоводов открывать новые места и составлять новые маршруты, а также способствовать развитию туризма в городе.

Тур-победитель и лучший гид Севастополя станут известны в сентябре, когда подведут итоги фестиваля.

Источник: Вести.Севастополь