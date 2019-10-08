1000 жителей мкр «Античный» поддержали обращение за сохранение фисташковой рощи

8 октября 2019     8
1000 жителей мкр «Античный» поддержали обращение за сохранение фисташковой рощи

Сегодня на площадке Общероссийского народного фронта этот вопрос обсудили представители департаментов регионального правительства, биологи и местные жители, передаёт корреспондент «Вести – Севастополь».

Обращение к губернатору за сохранение фисташковой рощи в Гагаринском районе подписали 1000 жителей микрорайона «Античный». Об этом заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе Наталья Мильчакова.

Она считает, что сложившаяся ситуация, когда особо охраняемые деревья оказались в границах стройплощадки – результат необдуманного распределения земель в прошлые годы. В красной книге Украины фисташка тоже считается особо охраняемым растением. Эксперт в качестве примера решения проблемы приводит историю с заказником Ласпи: земля осталась в частной собственности, а строить на ней теперь ничего нельзя, так прописано в региональном законе об особо охраняемых природных территориях.

По результатам заседания будет направлено обращение губернатору. Эксперты приступят к работам по исследованию и научному обоснованию необходимости создания особо охраняемой природной территории площадью 30 га в Гагаринском районе. ГБУ «Экологический центр» Севприроднадзора также подключится к комплексному экологическому обследованию, заявил глава ведомства Сергей Самойлов. Также эксперты установят точные биологические виды всех растений на этой территории.

По предварительной оценке, 450 деревьев в районе улицы Челнокова подлежат охране. Около 20 растений сейчас спилено или повреждено. 17 октября застройщик, департамент Архитектуры и ОНФ встретятся на заседании арбитражного суда, где приступят к рассмотрению этого дела.

Фисташка занесена в Красную книгу России. За спил одного дерева грозит штраф до 75 тысяч рублей. Эксперты установили, что возраст отдельных деревьев в роще превышает 400 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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