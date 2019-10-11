101-й День рождения празднует ветеран войны и труда Елизавета Рожкова

11 октября 2019     8
101-й День рождения празднует ветеран войны и труда Елизавета Рожкова

Елизавета Ивановна была призвана на фронт в августе 1941 года, а после войны 25 лет жизни посвятила строительству и восстановлению Севастополя.

Свой 101-й День рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труда и почётный строитель треста «Севастопольстрой» Елизавета Рожкова. Она принимает поздравления от родных, близких и правительства города.

«Ваш многолетний самоотверженный труд и искренняя преданность своему делу, фронтовой путь и нелёгкая трудовая жизнь, беззаветная любовь и служение Родине – являются примером для подражания. Вы – представитель поколения, которое является хранителем нравственных ценностей», – подчеркнул глава управления внутренней политики Департамента общественных коммуникаций Дмитрий Серов.

Елизавета Ивановна Рожкова родилась 11 октября 1918 года в Семипалатинске. В 1936 – 1939 годах работала на Новосибирском транспортном почтамте. Затем переехала в Москву и поступила в школу радистов, после её окончания была радистом на буксире.

В августе 1941 года Елизавету Ивановну призвали в армию. В ноябре она была зачислена радистом в 101-й отдельный полк связи в городе Горьком. В конце февраля полк вошёл в состав действующей 39-й Армии Калининского фронта. С июня 1944 года служила в госпитале для легкораненых в подчинении 52-й действующей армии. Прошла Украину, Молдавию, Польшу. 30 мая 1945 года в Германии была демобилизована. После этого несколько лет работала радистом в экспедиции Министерства геологии в Киргизии. С 1948 года 25 лет занималась восстановлением города-героя Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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