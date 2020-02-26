11 дворов около парка 60-летия СССР будут благоустроены

В Севастополе продолжается комплексное благоустройство территории вокруг парка 60-летия СССР. Какими темпами идут работы во дворах, сегодня проверил заместитель губернатора Владимир Базаров.

Парк открылся после масштабной реконструкции в конце прошлого года. Жители домов, расположенных в районе проспекта Генерала Острякова и улицы Хрусталёва, получили современное и комфортное общественное пространство. Вместе с этим фонд капитального ремонта отреставрировал фасады девяти многоэтажек. Теперь пришла очередь придомовых территорий.

«Вокруг парка будет сделано 11 территорий. Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя, поручил по всем нашим территориям подходить именно с точки зрения их комплексного благоустройства, – рассказал Владимир Базаров. – Здесь, кроме асфальтирования, обязательно будет сделана детская спортивная площадка, здесь и во всех 11 дворах. Но самое главное – сделать пешеходные и проезжие части вдоль дворов, там предусмотрены хорошие примыкания к дорожкам парка».

Все работы вокруг парка 60-летия СССР должны быть завершены в первом квартале этого года. Всего же на 2020-й в Севастополе запланировано комплексное благоустройство 52 территорий и асфальтирование более 70 внутриквартальных проездов. На эти цели будет направлено около полумиллиарда рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь