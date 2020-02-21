11 предприятий станут участниками Спартакиады трудящихся Севастополя

21 февраля 2020     14
11 предприятий станут участниками Спартакиады трудящихся Севастополя

Участниками Спартакиады трудящихся стали 11 коллективов городских предприятий. Среди них работники ресурсоснабжающих организаций, жилищники, банкиры, хлебопеки, водители автобусов, сотрудники Центрального конструкторского бюро «Коралл» и 13-го судоремонтного завода Черноморского флота.

Соревнования по пяти видам спорта пройдут с февраля по май. По правилам Спартакиады, каждая команда должна принять участие во всех видах программы, а на турниры по волейболу и баскетболу выставить женскую и мужскую команды. Также работникам предприятий предстоят турниры по мини-футболу, плаванию и настольному теннису. Так каждая командная встреча по настольному теннису состоит из четырёх одиночных встреч (2 мужских и 2 женских) и одной смешанной парной, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Торжественное открытие Спартакиады пройдет 22 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе МГУ им. М.В. Ломоносова, а сами соревнования, кроме этого зала, потом будут проходить в спортивной школе №5 и СК «Севастополь».

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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