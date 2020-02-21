11 предприятий станут участниками Спартакиады трудящихся Севастополя

Участниками Спартакиады трудящихся стали 11 коллективов городских предприятий. Среди них работники ресурсоснабжающих организаций, жилищники, банкиры, хлебопеки, водители автобусов, сотрудники Центрального конструкторского бюро «Коралл» и 13-го судоремонтного завода Черноморского флота.

Соревнования по пяти видам спорта пройдут с февраля по май. По правилам Спартакиады, каждая команда должна принять участие во всех видах программы, а на турниры по волейболу и баскетболу выставить женскую и мужскую команды. Также работникам предприятий предстоят турниры по мини-футболу, плаванию и настольному теннису. Так каждая командная встреча по настольному теннису состоит из четырёх одиночных встреч (2 мужских и 2 женских) и одной смешанной парной, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Торжественное открытие Спартакиады пройдет 22 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе МГУ им. М.В. Ломоносова, а сами соревнования, кроме этого зала, потом будут проходить в спортивной школе №5 и СК «Севастополь».

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Источник: Вести.Севастополь