11 февраля в Севастополе можно бесплатно проверить и настроить тонометр

Сегодня в городе бесплатно проверяют и настраивают тонометры. Севастополь впервые присоединился ко всероссийской акции Росстата «Будь уверен! Будь здоров!».

Весь день акция проходит в Центре стандартизации и метрологии. Качество работы бытовых приборов оценивают с помощью специальных аппаратов, и при необходимости – настраивают, делают мелкий ремонт и меняют батарейки. За утро провели поверку уже более 20 тонометров. Неверные результаты показали четыре и их отправили в ремонт. Желающих принять участие в акции сегодня ждут до 17:00 по адресу: 6-я Бастионная, 32.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь