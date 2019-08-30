111 см: севастопольская школьница установила рекорд России по длине волос

Школьница из Севастополя вошла в Книгу рекордов России. Ульяна Колоусова – обладательница самых длинных для её возраста волос в стране. Предыдущий рекорд, зафиксированный в книге, 111 сантиметров. Девятилетнюю Ульяну уже называют севастопольской Рапунцель.

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«Детские рекорды регистрируют в Книге рекордов России. Узнали, что на восемь лет были там зарегистрированы 106 сантиметров, рассказывает мама Ульяны Елена Колоусова. – Мы решили померить, какой длины волосы у нас. Оказалось, у нас больше!»

Не стричь волосы Ульяна стала по примеру старших сестер. Но скорость роста её волос оказалась выше. Конечно, красивые волосы – это ухоженные волосы. Моет их Ульяна всего раз в неделю. Самостоятельно пока не получается: ей помогает мама. Елена – парикмахер по специальности, уделяет причёске дочери много внимания.

«Расчесываем мокрыми, используя кондиционер. Потом мы смываем и пользуемся еще кондиционерами, которые не смываются, либо флюидики для гладкости, чтобы они расчесывались легко. И сушим не горячим, а холодным воздухом. В общем-то, времени уходит не так уж много – где-то с полчаса», – говорит Елена.

Дома Ульяна ходит с распущенными волосами, а в остальное время для комфорта заплетает косу. В случае, неудобства девочка придумала, как модно говорить, лайфхак.

«Это, конечно, смешно выглядит, но я свою косу кладу под футболку, кофту, когда холодно, и у меня торчит хвостик, но зато коса не мешает», – раскрывает свой секрет Ульяна.

Она хочет побить и существующий мировой рекорд. Сейчас он принадлежит индианке Наланши Патель. Длина её волос среди людей в возрасте до 20-ти лет – 170 сантиметров. Севастопольская школьница уверена, что уже в 17 лет ей удастся отрастить волосы ещё длиннее и попасть уже в книгу рекордов Гиннесса.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь