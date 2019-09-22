12 вместо 10: в Севастопольскую Академию хореографии прошел дополнительный набор

Исполняющий обязанности ректора Севастопольской Академии хореографии Сергей Полунин сегодня провел дополнительный набор в школу балета. Изначально был запланирован кастинг на десять бюджетных мест в Академии хореографии. Но в итоге выбор оказался сложным: еще двое детей так понравились отборочной комиссии, что их тоже решено было зачислить в Академию. Таким образом гранты благотворительного фонда Сергея Полунина на обучение балету получили 12 ребят.

Занятия у них начнутся уже в ноябре этого года. Некоторые мастер-классы пройдут на базе Севастопольского государственного университета. Для этого и.о. ректора академии Сергей Полунин и ректор СевГУ Владимир Нечаев подписали договор о сотрудничестве. Также стороны не исключают, что это соглашение даст ряд привилегий и студентам вуза.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь