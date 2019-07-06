12 гектаров заброшенных виноградников выгорело под Севастополем

Крупный пожар произошёл в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.
Горел заброшенный виноградник и сухая растительность – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. К ликвидации пожара привлекались специализированные подразделения МЧС, а также одно отделение военнослужащих Черноморского флота.
Сейчас возгорание ликвидировали полностью.
Пожароопасный сезон продолжается – за сутки с 5 на 6 июня в Крыму пожарных пришлось привлекать к тушению сухостоя 27 раз.
В четверг, 4 июля, риска пожара на коктебельских виноградниках удалось избежать.
фото m.ru.armeniasputnik.am
Источник: Вести.Севастополь