12 гектаров заброшенных виноградников выгорело под Севастополем

Крупный пожар произошёл в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.

Горел заброшенный виноградник и сухая растительность – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. К ликвидации пожара привлекались специализированные подразделения МЧС, а также одно отделение военнослужащих Черноморского флота.

Сейчас возгорание ликвидировали полностью.

Пожароопасный сезон продолжается – за сутки с 5 на 6 июня в Крыму пожарных пришлось привлекать к тушению сухостоя 27 раз.

В четверг, 4 июля, риска пожара на коктебельских виноградниках удалось избежать.

фото m.ru.armeniasputnik.am

Источник: Вести.Севастополь