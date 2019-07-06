12 гектаров заброшенных виноградников выгорело под Севастополем

6 июля 2019     32
12 гектаров заброшенных виноградников выгорело под Севастополем

Крупный пожар произошёл  в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.

Горел заброшенный виноградник и сухая растительность – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. К ликвидации пожара привлекались специализированные подразделения МЧС, а также одно отделение военнослужащих Черноморского флота.

Сейчас возгорание ликвидировали полностью.

Пожароопасный сезон продолжается – за сутки с 5 на 6 июня в Крыму пожарных пришлось привлекать к тушению сухостоя 27 раз

В четверг, 4 июля, риска пожара на коктебельских виноградниках удалось избежать.

фото m.ru.armeniasputnik.am

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Супруги жестоко изнасиловали свою двухлетнюю дочь
Супруги жестоко изнасиловали свою двухлетнюю дочь

Источник: Портал Информер


В каких регионах России чаще всего разводятся?
В каких регионах России чаще всего разводятся?

Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь-апрель 2019 года. Об этом рассказал Росстат. Больше всего …


Севастополь будет экспортировать в Китай вино и информационные технологии
Севастополь будет экспортировать в Китай вино и информационные технологии

А севастопольским бизнесменам предложат выкупать землю из аренды за 5% кадастровой стоимости. Соответствующий законопроект разрабатывают местные власти. Об этом говорили …


Зеленский назвал единственный способ остановить «Северный поток-2»
Зеленский назвал единственный способ остановить «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США планирует обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом продолжение строительства газопровода …


Женская сборная России по волейболу победила Мексику на Универсиаде
Женская сборная России по волейболу победила Мексику на Универсиаде

Женская сборная России по волейболу обыграла Мексику во втором туре группового этапа на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе. ©pixabay.com …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты