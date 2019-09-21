12 кораблей и 3 тысячи военнослужащих стали участниками учений Крыму

Морпехи Черноморского флота под прикрытием армейской авиации Южного военного округа высадились на берег с большого десантного корабля «Орск». Им пришлось провести учебный бой за возможность высадиться. Задача была как можно быстрее захватить плацдарм. Поэтому морские пехотинцы осуществляли наращивание сил не только с воды, но и с воздуха. Заняв прибрежный участок и оборудовав укрепрайон, соединения двинулись вглубь позиций условного противника. В его роли выступили соединения береговой обороны армейского корпуса флота с подразделениями артиллерии и воздушного десанта.

С этих действий началось масштабное двустороннее бригадное тактическое учение на полигоне «Опук» в Крыму. Его участниками стали около 3 тысяч военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, а также 12 кораблей и судов обеспечения: фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк», «Мираж», большой десантный корабль «Орск» и морские тральщики.

Также в учениях участвовали около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе противокорабельные комплексы «Бастион», «Бал», «Берег», самоходные гаубицы «Гвоздика», бронетранспортёры БТР-82А, а также 30 самолётов и вертолётов из состава морской авиации и ПВО ЧФ и ЮВО.

Также были мобилизованы подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты, расчёты беспилотных летательных аппаратов, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Источник: Вести.Севастополь