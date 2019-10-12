12-летний артековец умер в городской больнице Ялты

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мальчику, приехавшему на отдых в Международный детский центр «Артек» из Санкт-Петербурга.

Следственным комитетом России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 11 октября 2019 года из «МДЦ «Артек» в ялтинскую городскую больницу №1 с подозрением на пневмонию был доставлен 12-летний мальчик. Несмотря на медицинские мероприятия, через несколько часов он скончался.

В рамках расследования проведена выемка медицинских документов, назначены экспертизы, допрошено руководство и сотрудники лагеря. Расследование находится на контроле руководства Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Администрации города Ялта

Источник: Вести.Севастополь