12 новых аппаратов УЗИ получат больницы Севастополя

12 современных аппаратов ультразвуковой диагностики поступят в больницы Севастополя к началу осени, сообщила пресс-служба правительства города в пятницу.

«Поставщики обещали завершить работы за 90 дней. То есть привезти, смонтировать, провести пуско-наладочные работы, обучить персонал работе на новом оборудовании и начать использовать аппараты планируется ориентировочно до 3 сентября», – рассказали в Медицинском информационно-аналитическом центре.

Два новых аппарата поступят в стационар 1-й городской больницы, 4 аппарата – во 2-ую горбольницу: во взрослую и детскую поликлиники, в женскую консультацию и в стационар. Один аппарат закупят для поликлиники и стационара 3-й горбольницы, один для взрослой поликлиники 4-й горбольницы, один в консультативно-диагностический центр 5-й городской больницы, два – в стационар 9-й горбольницы.

Источник: Вести.Севастополь