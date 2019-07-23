12 новых аппаратов УЗИ установят в больницах Севастополя

В городских больницах Севастополя началась приемка 12 новых аппаратов ультразвуковой диагностики.

Как сообщает пресс-служба правительства 8 аппаратов поставлены в филиалы 1-й городской больницы и её стационар. Один будет установлен во взрослой поликлинике 4-й горбольницы, один в консультативно-диагностическом центре 5-й, и два в стационаре 9-й горбольницы.

Помимо аппаратов УЗИ, медицинские учреждения получают МРТ, КТ, рентгены, флюрографы, маммографы, аппараты искусственной вентиляции легких, видеоэндоскопические стойки и другое оборудование.

Поставка современных аппаратов ультразвуковой диагностики в больницы Севастополя ожидалась в начале осени, однако поставщики исполняют контракт с опережением сроков.

Оснащение проходит по программе развития системы здравоохранения Севастополя до 2024 года.

Источник: Вести.Севастополь