12 января в Казачьей бухте освятят новый памятник на воде

Памятник святому Клименту установлен на предполагаемом месте его утопления в 101 году нашей эры.

12 января 2020 года в 10:30 на территории танкодрома 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в Казачьей бухте начнётся освящение памятника святому Клименту. Проведёт его епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Каллиник. Об этом сообщает «Международный союз славянского туризма «Исторические города».

В 07:30 состоится встреча архиерея в храме святителя Филиппа на улице Казачьей, где будет отслужена божественная литургия. В 10:15 процессия двинется от храма к морю. В 10.30 начнётся чин освящения.

Святой Климент за проповедническую деятельность был сослан из Рима в окрестности города Херсонес на каторжные работы. Позже, приговорён императором к смерти через утопление. В 861 году его мощи обретены святыми Кириллом и Мефодием, и в 988 году перевезены князем Владимиром из Херсонеса в Киев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: «Международный союз славянского туризма «Исторические города»

Источник: Вести.Севастополь