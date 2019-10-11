12-13 октября ограничат движение на автодороге Ялта – Севастополь

11 октября 2019     15
12-13 октября ограничат движение на автодороге Ялта – Севастополь

Временные ограничения связанны с проведением фестиваля «Большой слёт туристов».

Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия, на участке трассы Ялта – Севастополь, от 64 км +880 до 67 км с 10:00 12 октября до 23:00 13 октября максимальная скорость движения будет ограничена 50 км/ч.

В это же время на участке от 65 км+130 до 67 км+930 (справа) и 65 км+245 – 68 км+100 (слева) вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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