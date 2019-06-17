125 бывших жителей Крыма обратились за российским гражданством

17 июня 2019     23
125 бывших жителей Крыма обратились за российским гражданством

Граждане Украины, родившиеся в Крыму и Севастополе, но покинувшие полуостров до марта 2014 года, могут получить российские паспорта по упрощенной схеме.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, облегчающий получение российских паспортов для отдельных категорий граждан Украины. В частности, он касается тех украинцев, которые родились и жили в Крыму, но уехали с полуострова еще до того, как он воссоединился с Россией. Так на прошлой неделе в Россию за гражданством прибыли первые жители ДНР.

Рассмотрение их заявлений займет до трех месяцев, потому что миграционные подразделения МВД еще не выдавали российские паспорта по таким заявлениям, говорится в сообщении министерства внутренних дел.

В связи с этим указом президента Путина МИД Украины уже выразил протест. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил лишать украинского гражданства тех, кто принял российское. А министр по делам ветеранов Ирина Фриз предложила не платить таким гражданам пенсии и социальные выплаты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Политические флюгеры Севастополя
Политические флюгеры Севастополя

В маргинальной среде севастопольского виртуального социума, как мухи роящегося вокруг севастопольский информационной свалки отходов в лице находящегося на ручном управлении …


Как Дмитрий Рогозин в космос полетел в «Жигулях»
Как Дмитрий Рогозин в космос полетел в «Жигулях»

Фигурка президента Роскосмоса Дмитрия Рогозина на игрушечных «Жигулях» использовалась в конструкции первой ступени аппарата, которая на парашюте приземлилась в Томске. [embedded content] …


На Приморском бульваре зацвела магнолия
На Приморском бульваре зацвела магнолия

Жители и гости города могут насладиться тонким лимонно-ванильным ароматом. Цветение магнолии в Севастополе ожидали чуть раньше, в конце мая. Однако, …


Двум предприятиям Севастополя разрешили не отдавать бюджету всю прибыль
Двум предприятиям Севастополя разрешили не отдавать бюджету всю прибыль

Водоканал и Севтеплоэнерго больше не будут перечислять всю свою прибыль в городскую казну. Проект постановления озвучил на сегодняшнем заседании правительства …


Зеленский на Донбассе шутил и прыгал в фонтаны
Зеленский на Донбассе шутил и прыгал в фонтаны

Шоу Владимира Зеленского продолжается. Похоже, отставному комедианту действительно не до проблем простых украинцев. Он регулярно избегает всяческого общения с людьми. На этот …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты