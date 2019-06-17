125 бывших жителей Крыма обратились за российским гражданством

Граждане Украины, родившиеся в Крыму и Севастополе, но покинувшие полуостров до марта 2014 года, могут получить российские паспорта по упрощенной схеме.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, облегчающий получение российских паспортов для отдельных категорий граждан Украины. В частности, он касается тех украинцев, которые родились и жили в Крыму, но уехали с полуострова еще до того, как он воссоединился с Россией. Так на прошлой неделе в Россию за гражданством прибыли первые жители ДНР.

Рассмотрение их заявлений займет до трех месяцев, потому что миграционные подразделения МВД еще не выдавали российские паспорта по таким заявлениям, говорится в сообщении министерства внутренних дел.

В связи с этим указом президента Путина МИД Украины уже выразил протест. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил лишать украинского гражданства тех, кто принял российское. А министр по делам ветеранов Ирина Фриз предложила не платить таким гражданам пенсии и социальные выплаты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь