13-му судоремонтному заводу передали два плавучих дока

В ближайшее время планируется передать предприятию еще два плавдока.

«Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов подписал акт о передаче заводу двух плавучих доков – ПД-80 и ПД-82», – рассказали ТАСС в пресс-службе 13-го судоремонтного завода.

На предприятии отметили, что в перспективе заводу передадут ещё два плавдока, в том числе самый грузоподъёмный в регионе – ПД-30.

Ранее доки находились в составе 91-го судоремонтного завода, но работы на них вели специалисты 13-го.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь