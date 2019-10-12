13 октября на Северной стороне пройдёт бесплатная вакцинация от бешенства

Государственная ветеринарная служба 12 октября провела ежегодную бесплатную профилактическую вакцинацию кошек и собак в Гагаринском районе и в селе Широкое Балаклавского района. Были привиты 128 животных: 91 собака и 37 кошек.

Проведение бесплатной вакцинации на территории Севастополя запланировано до конца текущего года. Следующая массовая акция состоится завтра, 13 октября 2019 года, на Северной стороне: с 10:00 до 12:00 в сквере возле памятника Г.А. Александеру и с 13:00 до 15:00 – на перекрёстке улиц Казарского и Потёмкинцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Государственная ветеринарная служба Севастополя

Источник: Вести.Севастополь