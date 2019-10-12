13 октября на Северной стороне пройдёт бесплатная вакцинация от бешенства

12 октября 2019     13
13 октября на Северной стороне пройдёт бесплатная вакцинация от бешенства

Государственная ветеринарная служба 12 октября провела ежегодную бесплатную профилактическую вакцинацию кошек и собак в Гагаринском районе и в селе Широкое Балаклавского района. Были привиты 128 животных: 91 собака и 37 кошек.

Проведение бесплатной вакцинации на территории Севастополя запланировано до конца текущего года. Следующая массовая акция состоится завтра, 13 октября 2019 года, на Северной стороне: с 10:00 до 12:00 в сквере возле памятника Г.А. Александеру и с 13:00 до 15:00 – на перекрёстке улиц Казарского и Потёмкинцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Государственная ветеринарная служба Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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