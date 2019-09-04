13 особо охраняемых территорий Севастополя обследуют экологи

Правительство Севастополя закажет и проведёт комплексное экологическое обследование 13 перспективных особо охраняемых природных территорий региона, которые сегодня утвердили депутаты Заксобрания.

Так прокомментировал законопроект врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что средства на это есть, они заложены в государственной программе. Развожаев также отметил, что пока не указаны площади этих ООПТ, потому что их необходимо определить заново.

«С тех исследований, которые проводились в 2017 году, прошло уже как минимум два года. Произошли на ряде территорий уже существенные изменения, которые теперь требуются к принятию и учёту при дальнейшем установлении режимов охраны. Кроме того, очевидно, что по отдельным памятникам нужно действительно понять, какой территория должна быть установлена для них», – пояснил врио губернатора.

По его словам, эти вопросы являются сложными, но важными для города.

«Не вызывает точно никаких сомнений, что по данному направлению правительству нужно осуществлять работу и те природные памятники, которые на этих территориях присутствуют их нужно выделять, защищать, и учитывать при дальнейшем даже возможном хозяйственном использовании», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Парламентарии сегодня утвердили 13 перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения. В список вошли, в том числе, памятники природно-регионального значения: можжевельник высокий «Патриарх Тавриды», фисташка на мысе Сарыч, платан Палласа в Терновском муниципальном округе, Озерные дубы, дубы «Стражи Бельбека», фисташки у села Камышлы и фисташки у бухты Круглая.

«Вести ФМ – Севастополь»

Фото: пресс-служба Заксобрания

Источник: Вести.Севастополь